Сергей Брилка занял четвертое место в медиарейтинге глав законодательных органов России

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка занял четвертое место в медиарейтинге глав законодательных органов регионов России по итогам июля 2017 года. Как 22 августа сообщила пресс-служба областного парламента, в рейтинге спикер поднялся на одну строчку. В первой тройке медиарейтинга – Владимир Константинов (Крым), Фарид Мухаметшин (Татарстан), Игорь Брынцалов (Московская область). Среди глав законодательных органов Сибирского федерального округа Сергей Брилка продолжает оставаться на первом месте, став единственным представителем Сибири в первой десятке рейтинга.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей около 41 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Компания «Медиалогия» составляет его на основании каждого упоминания глав законодательных органов власти в России в СМИ. При этом учитываются влиятельность источника информации (цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта упоминания в сообщении (главная, эпизодическая) и наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.