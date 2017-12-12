Сергей Брилка вошел в топ-5 медиарейтинга глав парламентов России

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка вошел топ-5 медиарейтинга глав законодательных органов регионов России по итогам ноября 2017 года. Как 12 декабря 2017 года сообщила пресс-служба областного парламента, спикер занял пятое место в рейтинге, в первой десятке Сергей Брилка – единственный спикер из Сибирского федерального округа. Также в топ-5 вошли Алексей Шапошников (Москва), Фарид Мухаметшин (Татарстан), Владимир Константинов (Крым), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург).

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Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.