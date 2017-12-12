Сергей Брилка вошел в топ-5 медиарейтинга глав парламентов России

Байкал Инфо , 12/12/2017 - 09:32 , Рейтинг, Власть , Брилка Сергей , Законодательное собрание Иркутской области , #Иркутская область, #Россия

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка вошел топ-5 медиарейтинга глав законодательных органов регионов России по итогам ноября 2017 года. Как 12 декабря 2017 года сообщила пресс-служба областного парламента, спикер занял пятое место в рейтинге, в первой десятке Сергей Брилка – единственный спикер из Сибирского федерального округа. Также в топ-5 вошли Алексей Шапошников (Москва), Фарид Мухаметшин (Татарстан), Владимир Константинов (Крым), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург). 

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей около 42 100 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Компания «Медиалогия» составляет его на основании каждого упоминания глав законодательных органов власти России в СМИ. При этом учитываются влиятельность источника информации (цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта упоминания в сообщении (главная, эпизодическая) и наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области. 

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