Сергей Брилка сохранил четвёртое место в медиарейтинге глав парламентов РФ

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка сохранил четвёртое место в медиарейтинге глав законодательных органов регионов РФ по итогам августа 2017 года. Как сообщает пресс-служба ЗС Приангарья, в первой тройке медиарейтинга – Магомед Даудов (Чечня), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Фарид Мухаметшин (Татарстан). Среди глав законодательных органов Сибирского федерального округа Сергей Брилка единственный входит в ТОП-10 рейтинга.

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