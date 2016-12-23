Сергей Брилка снова избран секретарем Иркутского регионального отделения «Единой России»

Источник: Байкал Инфо
23/12/2016 - 15:40

Секретарем Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» на конференции 23 декабря 2016 года снова был избран Сергей Брилка, председатель Законодательного Собрания. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ЕР. Сергей Брилка отметил, что в планах - продолжить планомерную работу по исполнению наказов избирателей.

«Масштабная работа нам предстоит по выборам в органы местного самоуправления. Мы будем искать новых лидеров, политиков, привлекать их в ряды партии. Я вижу обширное поле деятельности для молодежи: избирательная кампания может стать стартом политической карьеры. В 2018 году нас ждут выборы президента и депутатов Законодательного собрания, в 2019 году – выборы депутатов думы Иркутска, в 2020 году - выборы губернатора. Будем также решать текущие проблемы общественно-политической жизни, - отметил Сергей Брилка.

Метки: Политика, Власть, Иркутская область, Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия», Брилка Сергей
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