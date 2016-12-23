Сергей Брилка снова избран секретарем Иркутского регионального отделения «Единой России»

Секретарем Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» на конференции 23 декабря 2016 года снова был избран Сергей Брилка, председатель Законодательного Собрания. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ЕР. Сергей Брилка отметил, что в планах - продолжить планомерную работу по исполнению наказов избирателей.

«Масштабная работа нам предстоит по выборам в органы местного самоуправления. Мы будем искать новых лидеров, политиков, привлекать их в ряды партии. Я вижу обширное поле деятельности для молодежи: избирательная кампания может стать стартом политической карьеры. В 2018 году нас ждут выборы президента и депутатов Законодательного собрания, в 2019 году – выборы депутатов думы Иркутска, в 2020 году - выборы губернатора. Будем также решать текущие проблемы общественно-политической жизни, - отметил Сергей Брилка.