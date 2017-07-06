Сергей Брилка рассказал, почему отклонили законопроект о возврате прямых выборов мэра Иркутска

Отклонение законопроекта о возврате прямых выборов мэра Иркутска прокомментировал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Как 6 июля 2017 года рассказал спикер ЗС, за шесть месяцев работы депутаты отклонили только один законопроект. Он пояснил, почему было принято такое решение. «Депутаты отклонили этот законопроект, потому что в 2014 году был принят закон о выборах главы административного центра, по которому Иркутск сегодня живет. Этот закон был оспорен, но Конституционный суд РФ подтвердил, что он соответствует конституции и избирательному праву, – сказал Сергей Брилка. – Законодательное собрание – это серьезный орган, который не будет каждый год менять законодательство, в том числе избирательное. 471 муниципальное образование имеет в своих уставах прямые выборы глав и мэров».

Председатель областного парламента также призвал взглянуть на эту ситуацию с другой стороны. «Когда мы говорим, что в процессе выборов главы города должно участвовать все население Иркутска, почему никто не задумывается, что действующий закон это позволяет», – заметил Сергей Брилка. По его словам, для этого население должно выбрать 35 активных, понимающих их проблемы депутатов городской думы, из которых в последующем будет избран мэр.

«Демократия в Иркутской области не загнана в угол. Ею просто нужно правильно пользоваться. Нужно идти и активно избирать своих представителей. Городские депутаты практически могут управлять мэром, если это достойные, смелые, надежные люди, которые пришли, чтобы отстаивать интересы округов Иркутска», – отметил Сергей Брилка.

Напомним, законопроект, предлагавший установить прямые выборы в качестве единственного способа избрания глав муниципальных образований Иркутской области, отклонили депутаты на сессии ЗС 28 июня. Законопроект был подготовлен группой депутатов-членов фракции КПРФ в областном парламенте. Они предлагали исключить из закона «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» положения, которые ограничи­вают проведение прямых выборов в Иркутске, а также признать утратившей силу статью, регулирующую особый порядок избрания главы Иркутска.