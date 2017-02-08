Сергей Брилка поздравил Алексея Цыденова с назначением на пост врио главы Бурятии

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка 8 февраля 2017 года направил телеграмму Алексею Цыденову в связи с назначением на должность временно исполняющего обязанности главы Бурятии. «Доверие, оказанное вам руководством нашей страны, свидетельствует о ваших высоких профессиональных и деловых качествах, богатом опыте и знаниях в сфере государственного управления, - отметил Сергей Брилка. - Уверен, что вами будут последовательно решаться задачи социально-экономического развития Республики Бурятия, и взаимовыгодное сотрудничество с Иркутской областью станет еще более плодотворным».

Напомним, накануне глава республики Вячеслав Наговицын досрочно сложил полномочия. Президент России назначил врио главы Алексея Цыденова. Как ожидается, он будет основным кандидатом на выборах в сентябре 2017 года.

Справка. Алексей Самбуевич Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровск-Забайкальский Читинской области в семье железнодорожника. В 1993 году Алексей Цыденов окончил среднюю школу в городе Чите, в 1998 году - Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)». С 1998 года по 2002 год Цыденов занимал руководящие посты на предприятиях железнодорожного транспорта. В 2002-2004 годах был генеральным директором ООО «Дальнефтетранс» в Хабаровске.

С 2004 года по 2006 год - генеральный директор ОАО «Дальневосточная транспортная группа» (Хабаровск). В 2006-2009 годах Цыденов занимал должность заместителя директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ. В 2008 году Алексей Цыденов был включен в список лиц резерва управленческих кадров под патронажем президента РФ. С 2009 года по 2011 год занимал пост заместителя директора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ. С декабря 2011 года по июнь 2012 года Цыденов возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). 13 июня 2012 года Алексей Цыденов назначен заместителем министра транспорта РФ. Алексей Цыденов женат, воспитывает троих детей.