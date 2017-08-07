Серебряных добровольцев обучат в крупных городах Иркутской области

Проект «Служба милосердия «Серебряные добровольцы» планирует распространить на всю Иркутскую область региональное отделение Российского Красного Креста. Он станет продолжением завершившегося одноименного проекта, проведенного на средства благотворительного фонда «Хорошие истории» и Райффайзенбанка. Об этом 4 августа 2017 года сообщает Агентство социальной информации.

Как рассказала координатор проекта Татьяна Тарасова, всего было набрано 12 пожилых иркутян – по объявлениям на сайте и в социальных сетях, в основном тех, кто имеет медицинское образование, опыт работы сиделками, социальными работниками. Для них провели обучение основам ухода за больными на дому и навыкам оказания первой помощи, оперативного реагирования на ту или иную сложную ситуацию. Добровольцев учили оценивать ситуацию, состояние здоровья больного, рассказывали, какие действия надо предпринимать при высоком давлении, при каких случаях вызывать скорую помощь. Их обеспечили бесплатными учебниками, методическими пособиями

После обучения серебряные добровольцы оказали услуги 75 пожилым гражданам в трудной жизненной ситуации, больным, одиноким. «Наши волонтеры с ними гуляли, меняли подгузники, помогали по дому, оформляли документы, сопровождали в больницу, даже просто вместе пили чай, стряпали и разговаривали. Нуждающиеся в помощи люди получили ее, а серебряные добровольцы почувствовали себя востребованными, полными сил и энергии, они готовы на добровольных началах продолжать свою деятельность», - прокомментировала Татьяна Тарасова.

По итогам проекта была создана обширная информационно-методическая база. Сейчас Иркутское региональное отделение Российского Красного готовит новый проект по обучению серебряных добровольцев в крупных городах – Иркутске, Братске, Тулуне, Ангарске, Шелехове и Нижнеудинске. Инициаторы надеются, что проект получит в 2017 году финансирование по областному конкурсу грантов для социально-ориентированных НКО «Губернское собрание общественности» и стартует уже осенью. «Помощь пожилым гражданам - не прибыльное дело, а дело, которое поможет гражданам, нуждающимся в поддержке, обрести чувство уверенности в завтрашнем дне, почувствовать теплоту и заботу общества», - говорит Татьяна Тарасова.