Серебряные монеты с символикой 2017 года поступили в продажу в Россельхозбанке в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
23/12/2016 - 16:10

Новые монеты из драгоценных металлов поступили в продажу в преддверии новогодних праздников в Иркутском региональном филиале АО «Россельхозбанк». Как сообщила пресс-служба банка, ассортимент пополнился монетами из серебра 999-й пробы с символикой Нового 2017 года.

Традиционно в офисах Иркутского филиала банка можно приобрести драгоценные подарки к Дню рождения со знаками зодиака, к Дню бракосочетания и другие монеты, выпущенные к знаменательным событиям и памятным датам.

Монеты из драгоценных металлов – прекрасный подарок к любому праздничному событию, кроме того, они являются надежным инвестиционным инструментом. 

Метки: Экономика, Бизнес, Деньги, Иркутская область, Россельхозбанк, Праздник
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