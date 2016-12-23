Серебряные монеты с символикой 2017 года поступили в продажу в Россельхозбанке в Иркутске

Новые монеты из драгоценных металлов поступили в продажу в преддверии новогодних праздников в Иркутском региональном филиале АО «Россельхозбанк». Как сообщила пресс-служба банка, ассортимент пополнился монетами из серебра 999-й пробы с символикой Нового 2017 года.

Традиционно в офисах Иркутского филиала банка можно приобрести драгоценные подарки к Дню рождения со знаками зодиака, к Дню бракосочетания и другие монеты, выпущенные к знаменательным событиям и памятным датам.

Монеты из драгоценных металлов – прекрасный подарок к любому праздничному событию, кроме того, они являются надежным инвестиционным инструментом.