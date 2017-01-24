Семья из Иркутской области вошла в число победителей конкурса «Семья года»

Источник: Байкал Инфо
24/01/2017 - 11:04

Семья Григория и Светланы Метляевых из Тулуна вошли в число победителей всероссийского конкурса «Семья года» в 2016 году. Как 23 января 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, семья вошла в число победителей в номинации «Молодая семья».

По словам министра, конкурс организован в рамках реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года. Организаторами конкурса выступили Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Для участия во Всероссийском конкурсе поступило 294 представления из региональных оргкомитетов 79 регионов Российской Федерации. В номинации «Многодетная семья» было представлено 70 семей, «Молодая семья» – 58 семей, «Сельская семья» – 54 семьи, «Золотая семья России» – 58 семей, «Семья – хранитель традиций» – 63 семьи.

Решением оргкомитета утвержден перечень семей-победителей всероссийского конкурса, включающий 79 семей, в том числе по номинации «Многодетная семья» – 22 семьи, «Молодая семья» – 16 семей, «Сельская семья» – 14 семей, «Золотая семья России» – 10 семей, «Семья – хранитель традиций» – 17 семей.

Справка: Семья Григория и Светланы Метляевых живет в Тулуне и воспитывают троих детей – 11-летнего Тимура, трехлетнего Арсения и годовалую Ксению. Оба родителя являются сотрудниками Тулунского телевидения: Григорий – журналист, Светлана – редактор. 

Фото с сайта правительства Иркутской области. 

Метки: Общество, Иркутская область, Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, Правительство Иркутской области, Родионов Владимир, Конкурс, Россия
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