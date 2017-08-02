Семилетний мальчик на автомобиле отца случайно наехал на трехлетнюю сестру

Трехлетняя девочка получила перелом ноги и была госпитализирована в результате ДТП в Иркутском районе. Как сообщает 2 августа 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, вечером 29 июля 36-летний мужчина, выехал с семьей на отдых в окрестности пос. Оёк около реки Куда и оставил автомобиль «Тойота Дюна» на пригорке, а сам с женой и дочерью расположился неподалёку на лужайке. Семилетний сын автовладельца, остававшийся в машине, перебрался на водительское сиденье и оставленным в замке ключом зажигания запустил двигатель, коробка которого была включена на первую передачу. Микрогрузовик проехал несколько метров и совершил наезд на оказавшуюся на его пути девочку перед тем, как хозяин машины успел среагировать на возникшую ситуацию.

Инспекторы ГИБДД установили, что владелец микрогрузовика в момент аварии был трезв. Его транспортное средство оборудовано ремнями безопасности, но полис ОСАГО у мужчины отсутствует.

С родителями детей проводят профилактическую работу инспекторы по делам несовершеннолетних. По их словам, в данном случае отец допустил серьёзную оплошность, оставив ключ в замке зажигания иномарки и разрешив сыну-первокласснику остаться в кабине.