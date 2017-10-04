Семь спортсменов Иркутской области стали мастерами спорта России

Семь спортсменам Иркутской области, занимающимся дзюдо, пауэрлифтингом, пулевой стрельбой и санным спортом, присвоили звание «Мастер спорта России». Как 4 октября 2017 года сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, соответствующий приказ 2 октября подписал министр спорта России Павел Колобков.

Мастерами спорта России по дзюдо стали Дмитрий Огнев и Аркадий Томский. Дмитрий Огнев занял первое место на всероссийских соревнованиях по дзюдо, которые проходили в апреле в Йошкар-Оле. Аркадий Томский стал победителем Всероссийских соревнований по дзюдо на призы ОГФСО «Юность России» среди юниоров до 23 лет, которые состоялись в марте в Орле.

По пауэрлифтингу спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено Алексею Миронову из Бирюсинска, Александру Четвертных из Железногорска-Илимского и Анжелике Третьяковой из Иркутска. Эти спортсмены успешно выступили на чемпионате Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу, который проходил в Бердске.

По пулевой стрельбе мастером спорта России стала иркутянка Надежда Колода, которая завоевала золотую медаль на юниорском кубке «Walther» по стрельбе из пневматического оружия в Сербии. Мастером спорта России по санному спорту стал Анатолий Талалов, который выполнил норматив на чемпионате России по санному спорту в дисциплине натурбан.

Фото из архива "Байкал Инфо".