Семь резидентов зарегистрировано в особой экономической зоне «Ворота Байкала»

В Слюдянском районе зарегистрировано семь резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала». Об этом рассказал мэр района Андрей Должиков на пресс-конференции в конце декабря 2016 года, сообщает пресс-служба администрации Байкальска. «Территория нашего района попала в поле зрения крупных инвесторов, российских и китайских. Зарубежные партнёры говорят о сумме в 11 млрд рублей, - сказал мэр. - Они прямо заявляют о своем желании вкладываться в туризм, особенно – в Байкальске». Напомним, в августе Иркутская область получила право управления зоной «Ворота Байкала».

Андрей Должиков уточнил, что нет оснований бояться прихода иностранцев в регион. «Никто никому ничего не продает, активы находятся в управлении российской стороны, - сказал мэр. - Подготовлены перечни земельных участков, интересных для потенциальных инвесторов, они переданы в руководство зоны. И там уже начинается распределение этих территорий».

Глава района рассказал, что в 2017 году в Байкальске идут переговоры и планируется начать строительство двух гостиничных комплексов, помещений для СПА-процедур. Гора Соболиная будет расширяться за счёт возведения возле неё объектов отдыха. Отели будут серьёзные, отметил Андрей Должиков, один из них на 800 мест размещения.