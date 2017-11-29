Семь новых команд волонтёров по борьбе с ВИЧ обучат в Иркутской области

Узнать о ВИЧ-инфекции больше, поучаствовать в спортивных и интеллектуальных состязаниях, поднять боевой настрой и командный дух, чтобы единым фронтом выступить против общей проблемы смогут участники Недели здоровья. Это акция, проводимая в ежегодно Иркутским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и администрацией Иркутска, приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, отмечаемому 1 декабря. Идейным вдохновителем выступает международное добровольческое движение «Танцуй ради жизни» (dance4life), сообщает 29 ноября 2017 года пресс-служба ведосмства.

В течение недели 52 участникам проекта расскажут о здоровом образе жизни, правилах безопасного в отношении ВИЧ поведения, вреде наркомании, о методах профилактической работы среди молодёжи. Полученные знания и навыки юноши и девушки реализуют в своих учебных заведениях, в каждом из которых пройдут танцевальные флешмобы, привлекающие внимание к ВИЧ-инфекции, а также просветительские лекции и лотереи. Помимо этого в рамках Недели здоровья запланированы городские квесты и спортивные состязания. Завершится акция 5 декабря большой интеллектуальной игрой по тематике ВИЧ-инфекции и награждением победителей. Цель акции – создать новые команды для разъяснительной работы среди студентов учебных заведений по принципу равного консультирования.

Как сообщалось ранее, усиление профилактики ВИЧ-инфекции в Иркутской области уже принесло первые результаты. В Иркутске, где живут более 35% всего ВИЧ-положительного населения региона, в течение трёх лет заболеваемость не растёт. В 98% случаев женщины с ВИЧ-положительным статусом благодаря усилиям врачей рожают абсолютно здоровых детей. Накануне на проходящем в Москве III Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа Иркутский областной центр СПИД был объявлен лучшей в стране профильной медицинской организацией в 2017 году. Соответствующий диплом из рук Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой получили лично главный врач государственной медицинской организации и министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

«Мы рады, что наш колоссальный объём работы, наша борьба не остались незамеченными, - рассказала главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. – По сути это только первые шаги в верном направлении. Поскольку сложная ситуация с распространением ВИЧ-инфекции накапливалась в регионе десятилетиями, то и решить её в одночасье не получится. И любое малейшее изменение в лучшую сторону даётся ценой больших усилий. Я считаю, что эти наши усилия сегодня были награждены по заслугам. Наш центр следит за последними достижениями технологий, но строго говоря, мы идём тем же путём, который прошли многие страны, справившиеся с этой болезнью. И им на это тоже понадобились значительные временные и трудовые затраты. Поэтому не только врачам и другим ответственным специалистам, но и всему населению нашего региона нужно набраться терпения и решимости противостоять этой общей проблеме».

В общей сложности в регионе с ВИЧ в организме живёт более 35 тыс. человек. При этом с начала 2017 года выявлены более 2,5 тыс. новых случаев социально значимого недуга. 54% новых диагнозов были поставлены людям в возрасте от 30 до 49 лет. В 3 из 4 случаев причиной заболевания стали незащищённые гетеросексуальные контакты. По мнению экспертов, это во многом опровергает неверные стереотипы о болезни и больных. В условиях столь сильного распространения социально значимого недуга каждый взрослый человек должен знать свой ВИЧ-статус. Сделать это можно бесплатно, а при желании анонимно в любой поликлинике по месту жительства, либо непосредственно в Центре СПИД.

Для популяризации прохождения тестов и для выявления скрытых случаев ВИЧ-инфекции специалисты Центра также регулярно проводят массовые акции, подобные той, что до субботы проходит в ТРК «КомсоМолл». В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» свой ВИЧ-статус уже проверили 447 человек. Зафиксировано семь вновь выявленных положительных результатов. Выездная лаборатория Центра СПИД продолжит тестирование и консультирование в торговом центре до 2 декабря. Режим работы с 12.00 до 18.00. Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неё можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-22-99.