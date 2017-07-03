Семь медалей завоевали слабовидящие легкоатлеты Приангарья на чемпионате России

Спортсмены Иркутской области завоевали три золотые и четыре серебряные медали на чемпионате России по легкой атлетике (спорт слепых), который прошёл в Саранске. Как сообщает 3 июля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, по итогам соревнований Роман Тарасов из Саянска, Мария Кошурникова из Иркутска и Арина Баранова из Зимы отобрались на альтернативные игры, которые пройдут в сентябре в Сочи. Кроме того, Роман Тарасов выполнил норматив мастера спорта международного класса, а Мария Кошурникова и Арина Баранова – норматив мастера спорта России.

Роман Тарасов на соревнованиях в Саранске стал победителем в беге на 100 и 200 метров. Его результат на 100-метровке составил 10,99 секунды, на дистанции 200 метров – 22,77 секунды.

Мария Кошурникова победила в метании копья (30 метров 13 сантиметров) и стала второй в метании диска (36 метров 17 сантиметров).

Арина Баранова выиграла три серебряные медали в беге на дистанциях 100, 200 и 400 метров. Ее результат в беге на 100 метров составил 12,8, на 200 метров – 26,5, на 400 метров – 59,1 секунды.

Фото из архива "Байкал Инфо".