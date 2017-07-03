Семь медалей завоевали слабовидящие легкоатлеты Приангарья на чемпионате России

Источник: Байкал Инфо
03/07/2017 - 14:42

Спортсмены Иркутской области завоевали три золотые и четыре серебряные медали на чемпионате России по легкой атлетике (спорт слепых), который прошёл в Саранске. Как сообщает 3 июля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, по итогам соревнований Роман Тарасов из Саянска, Мария Кошурникова из Иркутска и Арина Баранова из Зимы отобрались на альтернативные игры, которые пройдут в сентябре в Сочи. Кроме того, Роман Тарасов выполнил норматив мастера спорта международного класса, а Мария Кошурникова и Арина Баранова – норматив мастера спорта России.

Роман Тарасов на соревнованиях в Саранске стал победителем в беге на 100 и 200 метров. Его результат на 100-метровке составил 10,99 секунды, на дистанции 200 метров – 22,77 секунды.

Мария Кошурникова победила в метании копья (30 метров 13 сантиметров) и стала второй в метании диска (36 метров 17 сантиметров).

Арина Баранова выиграла три серебряные медали в беге на дистанциях 100, 200 и 400 метров. Ее результат в беге на 100 метров составил 12,8, на 200 метров – 26,5, на 400 метров – 59,1 секунды. 

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Общество, Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Соревнования, Россия
Также в рубриках: 
Спортсмены Иркутской области завоевали 11 медалей на первенстве России по жиму лежа
Иркутский стрелок завоевал две медали на чемпионате Европы
Четыре медали завоевали стрелки Иркутской области на всероссийских соревнованиях
За победу на соревнованиях Ёрдынских игр боролись спортсмены пяти регионов
Шесть медалей Кубка России по тяжелой атлетике завоевали спортсмены Иркутской области
Исключить из фида:  0
Загрузка...