Семь ФАПов построили в отдаленных территориях Иркутской области

Фельдшерско-акушерские пункты построили в поселках Изыкан и Бидога Чунского района; деревнях Апхайта, Куркат, Егоровская и поселке Быково Аларского района, а также в селе Илганском Заларинского района. Как сообщает 1 декабря 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлану Свиркину, разрешения на ввод в эксплуатацию этих семи фельдшерско-акушерских пунктов также получены.

«Функционирование этих ФАПов обеспечит возможность оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 84 жителям сельских территорий в смену, - подчеркнула Светлана Свиркина. - Для отдалённых территорий это существенное повышение доступности оказания медицинских услуг первой необходимости».

Финансирование работ по строительству и приобретению ФАПов предусмотрено в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014–2020 годы. В 2017 году предусмотрено более 165 млн рублей, которые направлены на строительство и приобретение 25 ФАПов. До конца 2017 года планируется обеспечить ввод в эксплуатацию всех ФАПов.