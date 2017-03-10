Селяне Приангарья просят добавить ещё 900 млн рублей на развитие отрасли

На увеличении финансирования сельского хозяйства настаивают депутаты Законодательного собрания Иркутской области. Как 10 марта 2017 года сообщила пресс-служба ЗС со ссылкой на председателя комитета по бюджету Наталью Дикусарову, поступило письмо от партнёрства товаропроизводителей и предпринимателей с просьбой при корректировке регионального бюджета предусмотреть более 900 млн рублей на финансирование проектов развития сельского хозяйства, реализация которых ведётся с 2016 года.

По словам министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова, на финансирование сельхозтоваропроизводителей Иркутской области в 2017 году из федерального бюджета направят 1,067 млрд рублей, из областного – 3,343 млрд рублей. Субсидии предоставляются на развитие растениеводства, животноводства, мясного скотоводства, малых форм хозяйствования, техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства, оказание консультационной помощи и закрепление молодых специалистов в сельхозпроизводстве. Министр рассказал об изменившихся условиях получения субсидий, а также, говоря о динамике финансирования отрасли, отметил, что в целом снижение в текущем году составляет 245 млн рублей. По его словам, сегодня в приоритете федерального центра – поддержка инвестиционных проектов отрасли. Кроме того, часть средств, ранее направляемых на прямую поддержку производителей, были перераспределены на компенсацию банкам, предоставляющим льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты.

«Уменьшая субсидии, например, на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, мы в то же время приняли программу по увеличению производства зерновых, кормовых и рапса до 2020 года. Непонятно, за счет чего сельхозтоваропроизводители будут достигать показателей, заложенных в программе. При уменьшении финансирования из федерального бюджета отрасль должна поддерживаться более значительно из областного бюджета», – сказал депутат Законодательного Собрания Аполлон Иванов.

Чтобы ответить на эти вопросы, депутаты решили вернуться к проблеме недостаточности финансирования сельскохозяйственной отрасли при рассмотрении изменений в областной бюджет.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.