Сельскохозяйственной ярмаркой отметит свой юбилей Иркутский район

Источник: Байкал Инфо
14/09/2017 - 16:43

Ярмарка сельскохозяйственной продукции, посвященная празднованию 80-летия Иркутского района, пройдет с 10.00 до 19.00 15 сентября 2017 года в Иркутске на площади возле дворца спорта «Труд». Как сообщает пресс-служба районной администрации, в ярмарке примут такие сельхозтоваропроизводители Иркутского района как «Искра», «Сибирская Нива», «Поле», «Бонус-Агро», ПТК «Хлебокомбинат». Сельскохозяйственные достижения продемонстрируют также крестьянско-фермерские хозяйства и садоводы-любители.

На ярмарке свои работы также представят мастера-ремесленники. Посетители смогут приобрести понравившиеся сувениры. В ходе ярмарки также пройдёт фестиваль вокальных и хоровых коллективов.

Метки: Общество, Администрация Иркутского района, Иркутская область, Праздники, Сельское хозяйство
Также в рубриках: 
Сельскохозяйственная ярмарка к 80-летнему юбилею Иркутского района пройдет в Иркутске
В новогодние праздники изменится расписание электричек на ВСЖД
Круглосуточное дежурство вводится на дорогах Иркутской области в праздники
Конкурс на гранты для семейных животноводческих ферм проходит в Иркутской области
День Байкала отпразднуют в Иркутской области 3 сентября
Исключить из фида:  0
Загрузка...