Сельскохозяйственной ярмаркой отметит свой юбилей Иркутский район

Ярмарка сельскохозяйственной продукции, посвященная празднованию 80-летия Иркутского района, пройдет с 10.00 до 19.00 15 сентября 2017 года в Иркутске на площади возле дворца спорта «Труд». Как сообщает пресс-служба районной администрации, в ярмарке примут такие сельхозтоваропроизводители Иркутского района как «Искра», «Сибирская Нива», «Поле», «Бонус-Агро», ПТК «Хлебокомбинат». Сельскохозяйственные достижения продемонстрируют также крестьянско-фермерские хозяйства и садоводы-любители.

На ярмарке свои работы также представят мастера-ремесленники. Посетители смогут приобрести понравившиеся сувениры. В ходе ярмарки также пройдёт фестиваль вокальных и хоровых коллективов.