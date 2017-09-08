Сельскохозяйственная ярмарка к 80-летнему юбилею Иркутского района пройдет в Иркутске

Ярмарка сельскохозяйственной продукции, посвященная празднованию 80-летия Иркутского района, пройдет в 10:00 15 сентября 2017 года на площади возле дворца спорта «Труд» в Иркутске. Как 8 сентября сообщила пресс-служба районной администрации, на мероприятии аграрии представят свою сельхозпродукцию, которую можно будет приобрести. В том числе стенды со своей продукцией выставят предприятия «Искра», «Сибирская Нива», «Поле», «Бонус-Агро», ПТК «Хлебокомбинат», а также крестьянско-фермерские хозяйства и садоводы-любители.

Кроме того, пройдет развлекательная программа – фестиваль «Иркутская область, Иркутский район – вам мы посвящаем», участие в котором примут более десяти вокальных и хоровых коллективов района. Свои работы представят мастера-ремесленники, а посетители смогут приобрести понравившиеся сувениры.

Фото из архива "Байкал Инфо".