Сельским и городским школам Приангарья предлагают поделиться образовательным опытом

Делиться опытом призвал городские и сельские школы Иркутской области председатель Законодательного собрания Сергей Брилка. Как 4 апреля 2017 года сообщила пресс-служба областного парламента, в этот день спикер посетил форум «Образование Прибайкалья – 2017», который проходит в выставочном комплексе «Сибэкспоцентре» в Иркутске. В павильонах выставочного центра проходят презентации школ региона, педагогический семинар по критериям оценки итоговых работ учащихся, показ изобретений юных техников, выступление творческих коллективов школ.

Сергей Брилка и министр образования Иркутской области Валентина Перегудова пообщались с производителями школьной формы, в том числе с представителями фабрики из Усолья-Сибирского, которая специализируется на выпуске форменной одежды для учащихся. Сотрудники фабрики рассказали, что в последнее время растёт популярность классического школьного платья с белым фартуком.

Особое внимание председателя ЗС привлекли презентации сельских школ. Представители школа из Усольского района рассказали, что они вместе с детьми занимаются выращиванием растений: такая практика – часть образовательного и воспитательного процесса. «Имеющиеся достижения в сфере образования необходимо тиражировать, показывать на всю Иркутскую область, и тем самым способствовать развитию образования в регионе в целом. Дети во всех территориях Иркутской области должны иметь равные возможности для получения качественного образования – вне зависимости от того, живут в большом городе или на селе. Они должны учиться в хорошо обустроенных и безопасных школах, в детских садах, и нам для этого нужно сделать все возможное», – подчеркнул Сергей Брилка.

Спикер напомнил, что в рамках утверждения и корректировки бюджета на 2017 год было уделено большое внимание строительству новых и ремонту действующих школ в регионе. В частности, депутаты областного парламента настояли на том, чтобы возведение трёх школ в Иркутской области началось уже в 2017 году. На начало строительства школ в селе Покосное Братского района, городе Бирюсинск Тайшетского района и посёлке Куйтун выделили по 50 млн рублей.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.