Село Бур и нефтяные вышки на севере Иркутской области спасают пожарные

Лесные пожары, угрожающие нефтяным вышкам около села Непа Катангского района и селу Бур, ликвидируют две бригады пожарных-десантников. Как сообщает 17 августа 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, огонь горит в 13 км от Бура. Остальные пожары в самом северном районе, которые находятся в труднодоступных и малонаселённых территориях, решено не тушить.

На землях лесного фонда Иркутской области 16 августа ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 856 га леса и 621 га непокрытой лесом территории. Два пожара потушено в Киренском районе и по одному в Качугском и Казачинско-Ленском районах. Один пожар потушили в Ольхонском районе на площади 180 га леса и 300 нелесных га.

Всего 16 августа для тушения и локализации лесных пожаров был задействован 351 человек, из которых 154 пожарных-десантника, а также 39 единиц наземной техники. Очаги огня с воздуха искали легкомоторный самолёт CESSNA-172 и вертолёт Ми-8.

По данным региональной диспетчерской службы Иркутской области утром 17 августа в локализованной стадии находятся восемь лесных пожаров: четыре возгорания в Киренском районе, три в Качугском и один в Жигаловском, их общая площадь 584 га покрытой лесом и 110 га непокрытой лесом территории. Продолжают действовать пять лесных пожаров на площади 1048 га леса и 890 га непокрытой лесом территории: все они находятся в Киренском районе. В зоне постоянного космического наблюдения находятся 52 лесных пожара: в Катангском районе – 44, в Киренском и Бодайбинском – по три, В Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском – по одному. Общая площадь этих возгораний составляет 69 863 га леса и 136 022 нелесных гектара.

Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 1045 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложено 1245 штрафов по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 18 млн 317,5 тыс. рублей.

По данным Иркутскгидромета, сегодня чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в Катангском, Бодайбинском, Киренском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах. Есть опасность в Нижнеудинском, Жигаловском и Осинском районах.