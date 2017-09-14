Сделать охрану природы коммерчески выгодной предложил в Иркутске советник президента РФ

Сделать природоохранные мероприятия коммерчески выгодным делом предложил на Международном Байкальском экологическом водном форуме в Иркутске 14 сентября 2017 года советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции, академик РАН Сергей Глазьев. По его словам, сейчас организациям невыгодно заниматься такими мероприятиями, есть серьёзные проблемы в государственной системе природопользования с точки зрения коммерческой выгоды, необходимо что-то менять, иначе научные и инженерные достижения будут маловостребованными.

Сергей Глазьев отметил высокий уровень выставки, которая проходит в рамках форума. На ней представлены оборудование и технологии российских компаний в сфере очистки загрязнённых сточных вод, которые победили во всероссийском конкурсе, объявленном правительством Иркутской области. «Байкал – это эталон питьевой воды, но, как оказалось, и сточные воды могут быть такими же чистыми», - сказал академик РАН. По словам министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, всего на конкурс было подано 17 заявок от научных, проектных институтов, из них семь допущены на конкурс.

Как заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, по итогам форума выберут лучших, чьи достижения будут использованы на Байкале. Сейчас, по данным главы региона, на побережье живут 55 тыс. человек (без учёта туристов) в 48 населённых пунктах, а очистных сооружений – всего 32, большинство из которых построены уже давно и не соответствуют современным стандартам.

«Не жалко тратить деньги на охрану окружающей среды, потому что многократно окупается через повышение качества и продолжительность жизни. Мы все состоим, в общем-то, из воды», - подытожил Сергей Глазьев. Он пообещал, что все итоги форума передаст специальному представителю президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову. И предложил проводить водный форум в Иркутске не раз в год, как планируется, а сделать постоянной площадкой изучения и внедрения в России технологий по очистке сточных вод и другим природоохранным направлениям.

Фото пресс-службы правительства.