Считать падающие звёзды зовёт иркутян планетарий

Иркутский планетарий и музей «Ноосфера» им. М. Щадова организует наблюдения метеорного потока Персеиды. Как сообщает пресс-служба планетария, мероприятие пройдёт12 августа 2017 года с 22 до 23 часов в парке рядом с Домом культуры посёлка Мамоны (5 км от Иркутска). В программе – лекция о метеорном потоке, раздача информационных материалов, подсчёт метеоров. Участие в наблюдениях бесплатно.

Со схемой проезда можно ознакомиться по ссылке на Онлайн-сервис 2ГИС. С собой можно взять складные стульчики или кресла, а также тёплые куртки – вечером холодает быстро.

Максимум самого известного метеорного потока Персеиды, знаменитого августовского звездопада, приходится на 12 августа. Самое ранее наблюдение этого датировано 36 годом нашей эры – тогда в китайской летописи было отмечено, что «больше ста метеоров пролетело в четырёх направлениях». Однако в отдельные годы интенсивность потока может доходить до 500 метеоров в час. В прошлом году в наблюдениях Персеид, организованных Иркутским планетарием, приняли участие 250 человек.

Фото Антона Петрова с сайта планетария