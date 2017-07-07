Счастливого семейного пути желают пассажирам ВСЖД в честь Дня семьи, любви и верности

Пассажиров Восточно-Сибирской железной дороги поздравляют с Днем семьи, любви верности. Как 7 июля 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, празднование началось еще 3 июля – всем пассажирам, отправляющимся со станций магистрали, в кассах вокзалов вручаются в подарок календари с изображением ромашки, который является символом праздника, также по громкой связи звучат пожелания счастливого семейного пути.

В музее истории Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутске для всех желающих открыта бесплатная экспозиция, рассказывающая о семейных трудовых династиях. Концертами встречают всероссийский праздник творческие коллективы ВСЖД. Среди молодежи магистрали проводится интернет-викторина с вопросами, посвященными семейным ценностям.

Социальная политика магистрали направлена на поддержку семей железнодорожников. Обязательная материальная помощь оказывается при рождении детей. В 2016 году на эти цели было выделено более 5 млн рублей. При рождении детей семьям, имеющим ипотечные кредиты, выплачиваются субсидии на погашение банковских обязательств. В прошлом году 148 семей железнодорожников получили поддержку на сумму более 57 млн рублей. На ВСЖД существует система льгот при оплате образовательных услуг и по содержанию детей в дошкольных группах для родителей – молодых специалистов, и для семей, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей. За 2016 год финансовые средства на эти льготы составили 33 млн рублей.