Сборная Иркутской области выиграла чемпионат Сибири и Дальнего Востока по гольфу

Сборная Иркутской области заняла первое командное место на V открытом чемпионате Сибири и Дальнего Востока по гольфу «Siberian masters 2017», который прошел в Красноярске. Как сообщает 14 июля 2017 года пресс-служба министерства спорта Приангарья, в турнире участвовали команды из Красноярского края, Иркутской, Новосибирской и Сахалинской областей.

На чемпионате Сибири и Дальнего Востока все призовые места в мужском зачёте заняли иркутские гольфисты. Победителем турнира стал Чжу Ци Юнь, прошедший поле в финальном раунде за 74 удара. Серебряную медаль завоевал иркутянин Николай Аникеев с результатом 81 удар. На третьем месте оказался Баир Базыров из Иркутска, его результат составил 81 удар.

На втором месте в командном зачете оказалась сборная команда Красноярского края. Третье командное место заняли спортсмены Новосибирской области.

Иркутская команда по гольфу участвует в ежегодном чемпионате Сибири и Дальнего Востока с 2013 года. С 2013 по 2015 год команда Приангарья постоянно занимала второе место в командном зачете, уступая только Красноярскому краю. В 2016 году команда Иркутской области стала третьей в командном зачете, а в этом году победила.