Сборная ИГУ вошла в число победителей «Енисейской знати»
Первое место по «Что? Где? Когда?» заняла сборная ИГУ на XI Межрегиональном чемпионате по интеллектуальным играм «Енисейская знать» (Красноярск), тем самым заработав путёвку на чемпионат России. Об 3 ноября 2017 года сообщает пресс-служба вуза. Программа чемпионата включала наиболее популярные среди молодежи форматы интеллектуальных игр: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», «Интеллектуальное многоборье». В турнире участвовали 90 команд из 18 городов России, в том числе сильнейшие сборные знатоков Сибири.
Борьба за семь статуэток «Хрустальная сова» была азартной и напряженной. Две «совы» по результатам финалов уехали в Иркутск. Одну из них в турнире по «Что? Где? Когда?» завоевала сборная ИГУ «Кудрявчик и Вахривка» (капитан Алексей Скуратов). «В Красноярск мы катаемся каждый год, ибо это центральный межрегиональный турнир в Сибири. И результаты наглядно показывают темп развития студенческого движения в Иркутске – четыре года назад были взяты первые медали, а последние два года мы уезжаем в ранге победителя», – сказал Алексей Скуратов.
Кстати, в призеры этого турнира вошла еще одна команда ИГУ, имеющая название «Сейлор Мунк» (капитан Дмитрий Васильев). Еще одну «Хрустальную сову» забрала команда иркутского лицея №1 «ZOG» (капитан Никита Тетенков) в турнире по «Брейн-рингу». Они же отличились и в «Что? Где? Когда?», заняв среди школьных команд второе место.
Справка. В Иркутском государственном университете традиционно организуются различные интеллектуальные игры, это: регулярные игры Клуба интеллектуалов ИГУ, открытый Кубок ИГУ, Кубок абитуриентов ИГУ, Лига ИГУ по игре «Что? Где? Когда?», открытая лига ИГУ по игре «Брейн-ринг». Кроме того, команды интеллектуалов ИГУ регулярно участвуют в городских играх, а также во всероссийских и международных синхронных чемпионатах.