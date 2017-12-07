Сбор подарков к Новому году для одиноких стариков начался в Иркутске

В Иркутске до 27 декабря 2017 года проходит акция по сбору подарков к Новому году для одиноких пожилых людей из интерната для престарелых в Ново-Ленино. Сбор проводит инициативная группа по адресу https://vk.com/club157566711 Инициаторы просят приносить только новые вещи и сообщают, что очень радуются старички открыткам, сделанным своими руками, и открыткам с личными пожеланиями.

Список вещей, которые можно положить в подарок: тёплые носки – 36-44 размер, платочки носовые и платки бабушкам на голову, сладости – желательно на фруктозе, у многих пожилых людей диабет, шары и украшения елочные – не стеклянные, гребешки и расчески с частым зубом, яркие кружки, футболки и майки, шарфы для дедушек и шали для бабушек, маленькие настольные елочки, яркие календари, тельняшки для дедушек от 50 размера, тапочки, лучше с задниками – от 36 размера, халаты и ночные рубашки – от 46 размера, тренировочные штаны – от 50 размера, пледы, постельное бельё, чай, мёд, шампуни, гели для душа, мыло, нижнее белье для дедушек от 50 размера, для бабушек от 46 размера. Нельзя приносить лекарства, скоропортящиеся продукты. Все контакты – в группе по ссылке.