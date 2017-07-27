Сбитый машиной молодой осоед выздоравливает в Иркутской зоогалерее

В Иркутскую зоогалерею 26 июля 2017 года доставили хохлатого осоеда, которого сбил автомобиль между посёлками Аршан и Жемчуг в Бурятии. Как рассказала «Байкал Инфо» руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина, осмотр показал, что у птицы сломана ключица, которую уже зафиксировали, на маховую часть крыла такая травма не повлияет. По её словам, после выздоровления молодая птица вернётся в естественную среду обитания. Для восстановления ослабленных функций организма осоед ест бананы и картофель.

Хохлатый осоед – хищная, довольно редкая птица. Она отличается доверчивостью и спокойствием. В Иркутской зоогалерее новый подопечный станет восьмым осоедом.

Фото из группы Иркутской зоогалереи в социальной сети "Вконтакте".