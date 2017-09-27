Саянск одним из первых городов Иркутской области провёл благоустройство на федеральные деньги

Саянск одним из первых из пятнадцати муниципалитетов Иркутской области, участвующих в реализации проекта в этом году, готов отчитаться о проделанной работе по двум федеральным проектам «Городская среда» и «Парки малых городов». Такой вывод сделали депутаты Законодательного собрания Ирина Синцова и Владислав Буханов по итогам поездки в Саянск, сообщает 27 сентября 2017 года пресс-служба ЗС.

Оба проекты были инициированы партией «Единая Россия». Саянск получил 11 млн рублей на благоустройство двенадцати дворов и парковки Дворца культуры «Юность», плюс 3 млн – на обустройство парка Зелёный в микрорайоне Ленинградском.

Первым адресом для посещения был дом № 24 микрорайона Мирного. Здесь установлена детская площадка, заасфальтирована придомовая дорога, сделана парковка для автомобилей. Стену дома украшает плакат «Мы участвуем в проекте «Городская среда». «Мы не приемочная комиссия, профессиональную оценку дадут эксперты, но уже сейчас видно, что Саянск отличает чистота и ухоженность в городе, – рассказала Ирина Синцова. – Конечно, этого нельзя достичь силами одних управляющих компаний, здесь большая заслуга жителей».

Программой «Городская среда» предусмотрено участие в благоустройстве самих горожан – в Саянске пошли по пути субботников. Например, жильцы дома № 7 микрорайона Октябрьского, у которых появились благодаря программе парковка, асфальтированная пешеходная дорожка, известны тем, что уже давно благоустраивают свой двор. «Нам очень важна активная позиция жителей и их участие в программе, – отметила Ирина Синцова. – Ведь посыл государства такой: учесть мнение населения, создавая комфортную среду для проживания людей, особенно в малых городах».

В 2018 году действие программы будет продолжено. Планируется, что финансирование «Городской среды» в целом будет увеличено, соответственно у Саянска также появится возможность получить больше средств, чем в 2017. Депутаты ЗС также побывали в парке Зеленый, где идет благоустройство в рамках проекта «Парки малых городов». Работы начались в сентябре и еще продолжаются. Когда они будут завершены, парламентарии намерены приехать вновь, чтобы оценить итоговый результат.