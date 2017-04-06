Саянск готов создать собственный фонд капремонта МКД

Саянск планирует взять на себя функции технического заказчика работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом 5 апреля 2017 года рассказал мэр города Олег Боровский на встрече с населением, участие в которой принял председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Мэр сообщил, что такое соглашение город предположительно подпишет вслед за Свирском, который первым изъявил такое желание. После этого администрация получит возможность самостоятельно организовывать капремонт МКД, по сути, создаст свой мини-фонд капремонта.

Олег Боровский напомнил, что заявлял о желании города выступить в роли технического заказчика ещё в 2016 году. Он признался, что при этом в администрации непросто было «пробить» этот вопрос: «Определённое нежелание было сверху донизу – зачем нам этот лишний труд?» Недавно мэр Саянска он встречался с гендиректором фонда капремонта МКД Иркутской области Денисом Быковым, чтобы определиться по этому вопросу. Как сообщил «Байкал Инфо» гендиректор, планируется полностью передать функции технического заказчика этим двум городам с 2018 года, сделав 2017 год переходным.

Одна из участниц встречи предложила создать из местных жителей организацию, которая бы занималась капремонтом в МКД. Она заметила, что так в городе могли бы найти работу специалисты, которые уезжают работать вахтовым методом. Олег Боровский заметил, что в реестр квалифицированных подрядчиков на территории Саянска вошло местное ЗАО «Восток-Центр», оно может участвовать в электронных аукционах.

Сергей Брилка посоветовал особое внимание при капремонте МКД обратить на то, что можно привести в порядок не только общедомовое имущество, но заменить коммуникации внутри квартир. Олег Боровский согласился с тем, что собственники жилья должны этот вопрос решить самостоятельно.