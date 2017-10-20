Сарайский лес на Ольхоне губят не только туристы

В лесах побережья Сарайского залива на байкальском острове Ольхон, а также в районе урочища Песчаного происходят серьёзные изменения, начавшиеся значительно раньше интенсивного антропогенного влияния. Такой вывод сделали специалисты «Заповедного Прибайкалья», которые провели исследования состояния соснового леса, сообщает 20 октября 2017 года пресс-служба ведомства. Длительность будущего существования сосновых лесов в дюнах Ольхона определяется в основном периодом жизни спелых и перестойных деревьев, процессов возобновления не наблюдается.

Как делают выводы специалисты, вероятно, такие изменения в динамическом состоянии всей экосистемы побережья Байкала гораздо глубже, чем только влияние туристов и местного населения. Не исключено изменение климатических и иных факторов, из-за которых леса, сформировавшиеся на песчаных грунтах в суровых условиях, достигли нынешнего состояния. Однако специалисты считают, что антропогенное влияние усугубляет действие природных факторов, а часто является и первопричиной негативных изменений в состоянии лесов около населённых пунктов.

Специалисты проанализировали динамику изменения лесной экосистемы острова и приступили к разработке рекомендаций по регулированию туристической деятельности на территории уникального природного комплекса. Для исследований был выбран типичный для всего побережья участок площадью 1 га, объединяющий как разрежено растущие деревья, так и сосновый лес сомкнутостью крон 40-50%. Оценивалось общее состояние экосистемы, особое внимание уделялось жизненному состоянию древостоя. Специалисты описали жизненное состояние 100 деревьев по методике В.А. Алексеева, с учетом дополнений С.А. Кривец. Эта известная методика мониторинга состояния лесов широко применяется на особо охраняемых природных территориях России. Например, её используют в заповеднике «Столбы» в Красноярском крае, где проблема высокой антропогенной нагрузки на лесные экосистемы стоит так же актуально, как в Прибайкальском национальном парке.

«Заповедное Прибайкалье» планирует продолжать наблюдения за здоровьем Сарайского соснового леса, это необходимо для максимально точной оценки современного состояния насаждений и прогнозирования изменений. На основе полученных данных будут разрабатываться и реализовываться рекомендации по регулированию туристического потока и снижению антропогенной нагрузки на данный участок.

Справка. Сарайский залив - одно из самых посещаемых мест на Ольхоне, лес находится на территории Прибайкальского национального парка. Лес сформировался в то время, когда территория Сибири была заселена только коренными народами и не испытывала серьезного антропогенного влияния. Коренное состояние сейчас нетипично для современного растительного покрова, поэтому Сарайский сосновый лес по праву считается редчайшим, уникальным явлением.