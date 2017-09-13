Санкционный миндаль из США нашли на прилавках Иркутска

В Иркутске обнаружили 25 упаковок санкционного миндаля из Соединенных Штатов Америки. Как 12 сентября 2017 года сообщила пресс-служба Иркутской таможни, в одном из торговых павильонов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, находилось 25 упаковок этого ореха, общим весом 4,5 килограмма. Начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Татьяна Катрухина пояснила, что никаких документов на этот товар предприниматель не предоставил, а также не смог объяснить факт появления и продажи миндаля в розницу в своем павильоне. Было решено изъять миндаль из оборота и уничтожен.

Напомним, этот товар запрещен к ввозу на территорию России, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации «О мерах по реализации указа президента Российской Федерации «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»».

В настоящее время на официальном сайте Федеральной таможенной службы (www.customs.ru) создан раздел, с помощью которого любой желающий может сообщить информацию о выявленных товарах, запрещённых к ввозу на территорию России в связи с санкциями. Для этого на стартовой странице сайта необходимо кликнуть на баннер «Выявление «санкционных товаров». В открывшемся разделе сайта «Федеральная таможенная служба. Участникам ВЭД» можно будет увидеть электронный адрес fts_gr@cа.customs.ru. На него направлять информацию по продаже санкционной продукции.