Самый высокий конкурс на бюджетное место среди вузов Иркутской области оказался в БГУ

Самый высокий конкурс среди вузов Иркутской области на бюджетные места в 2017 году оказался в Байкальском государственном университете, где на место претендовали 21,3 человека. Здесь наибольший конкурс был на следующие направления бакалавриата: управление персоналом, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности. Об этом 4 августа 2017 года сообщает пресс-служба Законодательного собрания, ссылаясь на результаты первого этапа вступительной кампании нынешнего года.

Больше всего заявлений от абитуриентов - более 19,5 тыс. - поступило в Иркутский государственный университет, общий конкурс составил восемь человек на место. Как отметили в приёмной комиссии вуза, неизменно популярными остаются такие специальности, как экономика, торговое дело, менеджмент и юриспруденция. Около 12 тыс. заявлений на обучение поступило в главную кузницу технических кадров – Иркутский национальный исследовательский технический университет, где, согласно выбору молодых людей, популярными являются специальности в сфере энергетики, строительства, архитектуры и информационной безопасности. По словам представителей приемной комиссии вуза, в этом году выросло число поступающих по направлениям «Самолетостроение» и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», что может быть связано с начавшимся на ПАО «Корпорация «Иркут» производством пассажирского лайнера МС-21 и созданием новых рабочих мест. Было также отмечено, что востребованными остаются специалисты в сфере недропользования, горного дела и нефтегазохимии, так как традиционно заявок от работодателей значительно больше числа выпускников в данных сферах.

Во время первого этапа в вузах занято около 80% бюджетных мест. Второй этап завершится 8 августа.

Председатель ЗС Сергей Брилка, отмечая значимость данного события для тысяч абитуриентов Приангарья, поздравил вчерашних школьников, успешно сдавших ЕГЭ и поступивших в выбранные вузы, с началом нового, яркого этапа в их жизни – поры студенчества. По словам спикера, теме развития высшей школы уделяется особое внимание со стороны депутатов регионального парламента. Проблемные вопросы, касающиеся, в том числе, сохранения учебных заведений в территориях, поддержки студентов и молодых специалистов, повышения конкурентоспособности иркутских вузов, рассматриваются на сессиях Законодательного собрания, по ним готовятся соответствующие постановления и обращения, а также принимаются законодательные инициативы. Например, при содействии парламентариев в прошлом году удалось сохранить филиал БГУ в Усть-Илимске, а на июньской сессии был поддержан законопроект группы депутатов ЗС «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области». С февраля 2018 года студенты смогут проходить подготовку на базе военной кафедры при ИРНИТУ, открытой, в том числе и при поддержке парламентариев после того, как в прошлом году с просьбой поддержать инициативу к депутатам ЗС обратилось руководство вуза и общественной организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий.