Самым богатым депутатом Госдумы от Иркутской области стал Андрей Чернышёв

Самым богатым депутатом Государственной думы РФ от Иркутской области по итогам 2016 года стал Андрей Чернышёв («Единая Россия»), согласно сведениям о доходах и имуществе депутатов, опубликованным на сайте нижней палаты парламента в апреле 2017 года. А. Чернышёв заработал в прошлом году более 39,8 млн рублей, он владеет целой квартирой и ещё половиной, а также двумя гаражами, нежилым и жилым помещением. Супруга депутата заработала свыше 123 млн рублей, она владеет пятью участками, квартирой и нежилым помещением.

На втором месте – депутат Сергей Тен (ЕР). Он задекларировал более 11 млн рублей. Недвижимого имущества у него нет. У жены есть участок земли и дом, её доход в прошлом году составил чуть более 800 тыс. рублей.

У депутата Михаила Щапова заработок чуть скромнее – более 10,5 млн рублей, есть в собственности квартира. У супруги тоже имеется квартира, но нет доходов.

Алексей Пономарев (КПРФ) заработал за прошлый год свыше 4,6 млн рублей, он владеет квартирой и машиноместом. У его жены заработок – почти 445 тыс. рублей, есть в собственности квартира и машиноместо.

Николай Николаев (ЕР) имел в прошлом году доход более 3,6 млн рублей и не имел недвижимости. Его супруга владеет земельным участком, жилым домом и квартирой.

Самый бедный депутат - Алексей Красноштанов (ЕР), его доходы чуть превысили 2 млн рублей. Он владеет земельным участком, жилым домом, квартирой. Супруга заработала около 1,5 млн рублей, у нее есть участок, дом и половина квартиры.

В региональной группе ЕР (Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край) в лидерах по доходам – Иосиф Кобзон. Он заработал свыше 45 млн рублей. Владеет 13 объектами недвижимости. Его жена заработала 8 млн рублей, у неё в собственности – шесть объектов.