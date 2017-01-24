Самых метких определили на I этапе кубка Иркутской области по боулингу

В Иркутске определили победителей первого этапа кубка Иркутской области по боулингу. Как 24 января 2017 года сообщила пресс-служба регионального министерства спорта, соревнование, в которых приняли участие 24 спортсмена, прошли в минувшие выходные в боулинг-центре «7 Миля». В личном зачете у мужчин победителем стал Евгений Вайнер, на втором месте – Василий Иванов и третье – у Александра Терехова. Единственной участницей женской части соревнований стала Екатерина Причко.

В парном зачете на высшую степень пьедестала поднялась команда Владимира Рангина и Дмитрия Бажанова. На второй строчке оказались Александр Терехов и Юрий Рузанкин. Василий Иванов и Дмитрий Красноштанов заняли третье место.

Проведение второго этапа кубка Иркутской области по боулингу запланировано на 11 марта 2017 года.