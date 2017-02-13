Самой массовой стала «Лыжня России-2017» за все годы проведения в Иркутской области

Почти 13 тыс. человек приняли участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России» в Иркутской области. Как 11 февраля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на организаторов, эта гонка стала самой массовой за все годы проведения этих соревнований. Старт гонке был дан на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского в поселке Молодежный Иркутского района.

«Почти 13 тысяч человек в Иркутской области вышли на старт гонки «Лыжня России». Она традиционно становится самым масштабным зимним мероприятием – настоящим спортивным праздником. Ежегодно наш регион присоединяется к таким массовым спортивным мероприятиям: «Лыжня России», «Кросс Нации», «Оранжевый мяч». Эти состязания помогают укреплять здоровье, продвигают в массы здоровый образ жизни», – сказал, открывая соревнования, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Обращаясь к участникам забега, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка назвал «Лыжню России» замечательным традиционным праздником. «Здесь все, от мала до велика: и дети, и взрослые лыжники, нацеленные на победу, и ветераны. Это говорит о том, что лыжный спорт в Иркутской области любим всеми», – отметил спикер.

На дистанции 10 км первыми к финишу пришли Евгений Иванченко (Иркутск) и Надежда Шуняева (Ангарск), Евгений был победителем гонки и в прошлом году. В забеге на 5 км лучшее время показали Роман Романов (Ангарск) и Екатерина Морозова (Ангарск). Самыми опытными участниками соревнования признаны Константин Михайлович Познянский (1927 г.р.) и Марина Зотиковна Николаева (1930 г.р.). Самыми юными участниками стали Никита Уваров (2013 г.р.) и Варвара Волошина (2012 г.р.). Второй год подряд семья Киргизовых признана самой активной – на старт «Лыжни России – 2017» вышли 30 родственников. Семья Лака названа самой спортивной, они стартовали в количестве 7 человек. Победителям в разных номинациях были вручены ценные призы от организаторов и спонсоров мероприятия. Самым маленьким участникам забега Сергей Брилка вручил мягкие игрушки — больших белых медведей.

В VIP-забеге на дистанции 2017 метров приняли участие представители правительства Иркутской области, федеральных структур власти, бизнес-сообщества, депутаты Государственной Думы России и Законодательного собрания Иркутской области во главе с председателем Сергеем Брилкой, представители генеральных консульств.

Впервые трассу на Ангаре для гонки «Лыжня России» готовили с помощью финского ратрака PistenBully, который принадлежит фонду содействия развитию лыжного спорта в Ангарске. Отличное качество лыжни отметили практически все участники соревнований.

Фото с сайта правительства Иркутской области.