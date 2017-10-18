Самолёт МС-21 совершил первый беспересадочный полёт из Иркутска в Московскую область

Первый опытный самолёт МС-21-300 совершил 17 октября 2017 года перелёт с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром ЛИИ им. М.М.Громова (Раменское, Московской области), для продолжения летных испытаний. Как сообщает пресс-служба завода, самолёт преодолел около 4,5 тыс. км без посадки за шесть часов. Полёт проходил на высоте около 10 тыс. метров.

Командир корабля, летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко отметил: «Полет прошел в штатном режиме. Все системы работали без сбоев». Президент объединённой авиастроительной корпорации и корпорации «Иркут» Юрий Слюсарь заявил: «Впереди продолжение летных и наземных испытаний самолета, подключение к этому процессу новых машин, сертификация и разворачивание серийного производства. В программе МС-21, наряду с Иркутом, принимают участие целый ряд предприятий объединенной авиастроительной корпорации, партнеры из Ростеха и ведущие зарубежные компании. Эта программа вывела наши предприятия на новый технологический уровень и обеспечила профессиональный рост специалистов».

Первый вице-президент Олег Демченко заявил: «Проведенные на Иркутском заводе лётные испытания МС-21 и длительный перелет самолёта подтверждают заявленные характеристики машины. С сегодняшнего дня испытания будут продолжены на базе лётно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ им. А.С. Яковлева. Специально для базирования самолетов МС-21 построен новый ангар, в котором создан современный комплекс сбора, обработки и хранения полетной информации, регистрируемой в процессе проведения летных и наземных испытаний».

Справка. МС-21-300 – пассажирский самолёт нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Самолёт обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта благодаря самому большому в классе узкофюзеляжных самолётов диаметру фюзеляжа. Такое решение существенно расширит личное пространство каждого пассажира, позволит разминуться с тележкой обслуживания и обеспечит авиакомпаниям сокращение времени оборота в аэропортах. Благодаря установке больших иллюминаторов увеличена естественная освещённость пассажирского салона. В самолёте будет поддерживаться комфортное для пассажиров давление воздуха и улучшенный микроклимат.