Самолету морской авиации присвоят имя Николая Челнокова

Одному из самолетов морской авиации Военно-Морского флота присвоят имя легендарного летчика штурмовика, дважды героя Советского Союза, генерал-майора авиации Николая Челнокова. Как 20 февраля 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, соответствующую инициативу губернатора Сергея Левченко поддержало главное командование Военно-Морского флота.

В письме врио главнокомандующего флотом Александра Федотенкова сообщается, что указания по отработке и предоставлению соответствующих документов в Военно-геральдическую службу Вооруженных сил Российской Федерации будут направлены на северный флот. Также главное командование ВМФ России выразило искреннюю признательность губернатору Иркутской области за проводимую работу по увековечиванию памяти героев Отечества.

Напомним, глава региона обратился с предложением о присвоении имени героя одному из самолетов морской авиации Военно-Морского Флота в связи с 110-летием со дня рождения уроженца Иркутской области Н.В. Челнокова, эту инициативу поддержал Фонд по увековечиванию памяти героев Отечества имени первого дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца «Победитель».

Фото с сайта правительства Иркутской области.