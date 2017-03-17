Самка тигрового питона Апельсинка в Иркутской зоогалерее отложила яйца

В Иркутской зоогалерее самка тигрового питона Апельсинка, названная так в честь яркой окраски, в ночь на 17 марта 2017 года отложила яйца. Как сообщила «Байкал Инфо» руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина, яиц около 20 штук, змея бережно охраняет их, точное количество установить не возможно.

Спаривание Апельсинки и её кавалера произошло 12 декабря прошлого года. Перед этим самку питона хорошо откармливали, так как в момент кладки и насиживания она не ест, не пьёт, а только лежит на яйцах свёрнутой в калач. Она поддерживает нужную температуру, то раздвигая кольца для проветривания, то сжимая для поднятия температуры.

Ровно через два месяца из яиц вылупится потомство. Зоологи решили, что одного самца из кладки они назовут Патриком, т.к. 17 марта отмечается День святого Патрика. В зоогалерее есть самочка питона, для которой и хотят оставить самца.

Людмила Ивушкина рассказала, что Апельсинка не является собственностью зоогалереи, но живёт здесь уже два года, т.к. её хозяева не в состоянии содержать дома змею длиной около 3 м. Её кавалер тоже из частной коллекции иркутянина, он младше и меньше размером.

.Фото из группы Иркутской зоогалереи в социальной сети "Вконтакте".