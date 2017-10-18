Самая вкусная ярмарка откроется в Иркутске 24 октября

XXIII выставка-ярмарка «Агропромышленная неделя– 2017» пройдет в Иркутске с 24 по 27 октября 2017 года. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Илью Сумарокова, на выставке пройдкт презентация книги «Современные семейные фермы и их вклад в продовольственную безопасность Иркутской области», дегустационный конкурс «Иркутская марка» и ярмарка сельхозпродукции «Урожайное Приангарье». Посетители выставки смогут ознакомиться с работами участников конкурса детских рисунков «Будущее села глазами ребенка».

Выставка будет посвящена 80-летию Иркутской области. В рамках ее деловой программы запланировано проведение круглых столов по темам: «Научно-обоснованные технологии, техническое обеспечение сельскохозяйственного производства и переработки продукции агропромышленного комплекса Приангарья», «Непрерывное агробизнес-образование – путь к решению кадровых проблем на селе», «Реализация программы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на период 2014 -2020 годы».

«Ежегодная выставка «Агропромышленная неделя» позволяет не только подвести предварительные итоги сельскохозяйственного года, но и ознакомиться с новейшими достижениями отечественной науки и практики в производстве, переработке, торговле и хранении сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Экспозиционная площадка также служит хорошей базой для заключения взаимовыгодных торговых контрактов, обмена опытом», – сообщил Илья Сумароков.

Фото из архива "Байкал Инфо".