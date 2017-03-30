Садоводам-льготникам в Иркутской области до конца 2019 года дали бесплатный проезд

Льготникам в Иркутской области продлили бесплатный проезд по садоводческим маршрутам на электричках и автобусах до конца 2019 года. Такое решение принял губернатор Сергей Левченко, сообщает 30 марта 2017 года пресс-служба регионального правительства. В бюджете на нынешний год на это заложено 95,7 млн рублей.

Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, Иркутская область – один из немногих регионов России, сумевший сохранить бесплатный проезд к дачам и обратно для региональных и федеральных льготников и бесплатный проезд для неработающих пенсионеров в электричках. В 2016 году бесплатным проездом на автобусах воспользовались 168 719 человек, пенсионеры 739 740 раз поездили на электричках.

Напомним, садоводческие маршруты действуют с 1 мая по 30 сентября. Право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам имеют федеральные и региональные льготники – ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников войны, инвалиды, дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, почетные доноры России и почетные доноры СССР, ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. Для неработающих пенсионеров предусмотрен бесплатный проезд на электричках.