Сад Томсона начали благоустраивать в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
12/10/2017 - 15:42

В Иркутске начали благоустраивать сад Томсона. Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на и.о. председателя комитета по градостроительной политике Александра Кима, до середины ноября планируется выполнить вертикальную планировку территории, асфальтирование дорожек, установить кирпичное ограждение вдоль улицы Томсона, и сетчатое – вдоль границ благоустраиваемой площадки. Кроме этого, будут обустроены парковочные места и проведено освещение.

Напомним, что в 2017 году запланировано благоустройство 13 общественных пространств. На двух объектах – сквере Богоявления и острове Малый Конный – работы уже завершены. Благоустройство проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Всего на эти цели предусмотрено около 230 млн рублей.

Фото с сайта администрации Иркутска. 

Метки: Общество, Благоустройство, Администрация Иркутска, Иркутск
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