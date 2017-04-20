Сад имени Томсона благоустроят в Иркутске

Территорию сада им. А.К. Томсона планируется благоустроить в Иркутске по предложению горожан. Об этом 20 апреля 2017 года сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Елену Федорову. По её словам, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году на особо охраняемой природной территории сада планируется установить ограждения, малые архитектурные формы, сформировать дорожно-тропиночные сети, провести озеленение и восстановление посадок. Кроме того, будет организовано ярмарочно-выставочное пространство.

«Символично, что в год экологии происходит возрождение сада имени Томсона», - подчеркнула Елена Федорова. В середине апреля в саду прошёл субботник, в котором приняли участие около 300 человек - команды студенческого актива общества охраны природы, технического университета, экологические объединения школ №№ 7, 67, 68, 45, общественное объединение «Счастливая семья». Почетными гостями мероприятия стали представители клуба садоводов-опытников им. А.К. Томсона. Организаторами экологической акции - управление экологии администрации города Иркутска, областное отделение всероссийского общества охраны природы и Дворец детского творчества Иркутска.

Изображение с сайта администрации Иркутска.