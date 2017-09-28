С увольнением директора школы в Вихоревке разберётся спикер ЗС Сергей Брилка

На грядущее увольнение без причин пожаловалась директор Вихоревской школы №1 Братского района Екатерина Крылова спикеру Законодательного собрания Иркутской области Сергею Брилке 26 сентября 2017 года. Как сообщает пресс-служба ЗС, спикер намерен разобраться в ситуации.

Директор написала следующее: «19 сентября мне поступил звонок от специалиста отдела кадров управления образования администрации МО «Братский район», которая сообщила о завершении срока действия трудового договора 30 сентября и предложила подъехать подписать уведомление об увольнении; из этого же разговора стало известно, что учредитель, он же мой работодатель, в лице мэра Братского района Баловнева А.С., трудовой договор продлевать не будет. О причинах отказа в пролонгации трудовых отношений меня не известили. За всё отработанное время я не получила ни одного дисциплинарного взыскания: ни в устной, ни в письменной форме. Со стороны надзорных органов на сегодняшний день также нет замечаний. Школа является образцово-показательной: так, например, ежегодная августовская конференция работников образования нашего района уже четыре года подряд проходит на базе нашего образовательного учреждения. Неоднократно проводились и областные мероприятия (областное родительское собрание, круглый стол с представителями ассоциации Горячие сердца: матери против наркотиков). Результаты государственной итоговой аттестации ежегодно улучшаются, показатели качества образования и средний балл по большинству предметов ЕГЭ стабильно выше районных и областных достижений».

Екатерина Крылова пишет, что в должность директора она вступила 15 апреля 2013 года, при этом покинула прежнее место работы. Ей было предоставлено муниципальное жильё. Договор социального найма муниципальной квартиры привязан к трудовому договору. Таким образом, при расторжении трудового договора директор, воспитывающая одна двоих детей, остается без работы, жилья и средств существования. Екатерина Крылова сообщила, что является депутатом района, членом партии «Единая Россия».

Председатель Законодательного собрания намерен направить соответствующий запрос в министерство образования Иркутской области. Напомним, Вихоревка, проблемная территория, находится на парламентском контроле ЗС. Депутаты пристально следят за ситуацией в городе, в том числе, за возникающими очагами напряженности в социальной сфере.