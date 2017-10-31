С нарушениями добывала гравий в Казачинско-Ленском районе дорожная служба Иркутской области

АО «Дорожная служба Иркутской области» проводило геологическое изучение и добычу песчано-гравийных смесей с нарушениями. Как 31 октября 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, у службы не было проекта проведения работ по геологическому изучению недр и технического проекта разработки участка недр с заключением государственной экспертизы. В результате чего нарушены требования ст.ст.22,23 закона РФ «О недрах», соглашение об условиях недропользования на участке недр местного значения «Казачинский-1». Аналогичные нарушения АО «ДСИО» допустило при использовании карьера «Тарасовский» (карьер заброшен, захламлен).

Прокуратура также установила, что АО «ДСИО»в нарушение требований федерального законодательства использовало земельный участок не в соответствии с его целевым назначением, а именно проводило геологическое изучение, работы по добыче песчано-гравийных смесей на земельном участке сельскохозяйственного назначения.

По результатам проведенной проверки внесено представление, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст. 7.3, ч. 1 ст. 8.1 КоАП РФ. По результатам рассмотрения представления АО «ДСИО» приостановило работы на карьере «Казачинский-1» до устранения допущенных нарушений, начало процедуру перевода земель в земли промышленности, производится очистка карьера «Тарасовский». Кроме того, в АО «ДСИО» назначена служебная проверка для привлечения должностных лиц к ответственности.