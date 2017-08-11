С начала лета в Иркутской области утонули на 9 человек больше, чем годом ранее

С начала купального сезона в Иркутской области утонуло 84 человека, в том числе 20 детей, в то время как за аналогичный период прошлого года – 75 человек. Как 11 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на главного государственного инспектора области по маломерным судам Дмитрия Миронова, только за прошедшие выходные утонули пять человек в Братске, Ангарске, Иркутском, Усольском и Зиминском районах. Основной причиной гибели взрослых стало купание в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения, а также грубейшие нарушения правил безопасности на воде.

В Ангарске 5 августа при купании в необорудованном месте погиб мужчина, который, по предварительным данным, перед этим в компании друзей употреблял спиртные напитки. На Иркутском водохранилище в районе поселка Ново-Грудинино 23-летний молодой человек соскользнул в воду с надувного матраса и утонул, поскольку не умел плавать. В Братске 22-летний парень пытался спасти тонущую знакомую, в результате женщине удалось выбраться на берег, а сам спаситель погиб. По словам очевидцев, и здесь не обошлось без алкоголя.

«Основной причиной гибели детей является их безнадзорное нахождение на водоемах. Но зарегистрированы и случаи, когда ребенок гибнет в присутствии взрослых. 5 августа на реке Белая утонул подросток, который совместно с другими детьми и под присмотром мужчины переходил реку вброд к острову, расположенному посередине реки. Подросток оступился и его подхватило течением. Спасти его не удалось», – сообщил главный госинспектор по маломерным судам.

Наибольшее количество происшествий с гибелью людей на воде этим летом было зарегистрировано в Иркутске, где отдых закончился трагически для 13 человек. В Братске погибло девять отдыхающих, в Нижнеудинске – восемь человек, в Тулунском районе – семь человек, в Усольском районе – шесть человек.

Однако с начала лето было спасено 42 человека. За прошедшие выходные во время патрулирований была предотвращена гибель трех человек. Так, вечером 5 августа во время движения на патрульном катере по реке Бирюсе сотрудники ГИМС Тайшетского района заметили тонущего мужчину. Ему бросили спасательный жилет, а затем подошли к нему на малом ходу и подняли на борт. Спасённый на вид находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вечером 6 августа в районе мыса «Шаманский» спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда и инспекторы Слюдянской группы патрульной службы спасли из болота мужчину, по грудь провалившегося в трясину.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.