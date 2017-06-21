С начала лета в Иркутской области утонули 13 человек

В районе массового отдыха на Теплых озёрах в Иркутске 21 июня 2017 года утонул 19-летний студент, который вместе с друзьями купался в опасном месте и не доплыл до берега 10 метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, всего с начала этого лета в водоемах Иркутской области утонули 13 человек, из которых 6 – дети. Все несчастные случаи произошли в местах, не предназначенных для купания, а дети и подростки погибли, находясь без присмотра взрослых.

По словам руководителя Иркутского районного инспекторского участка ГИМС Дмитрия Мудрова, риск утонуть есть не только там, где люди отдыхают и купаются. Так, 16 июня утонул 14-летний подросток, который оступился при переходе вброд Иркута в Иркутске.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.