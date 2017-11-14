С начала года в Иркутской области введено жилья на 41,2% больше, чем годом ранее

Ввод жилья в Иркутской области за январь-октябрь 2017 года превысил показатели за тот же период прошлого года на 41,2%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на первого заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Виктора Бровко.

По данным Иркутскстата, общий объём ввода жилья за 10 месяцев составил 694,2 тыс. кв. м. Строительные организации ввели 470,7 тыс. кв. м (68%), индивидуальные застройщики – 223,5 тыс. кв. м (32%). Напомним, что всего в Иркутской области в 2017 году планируется ввести не менее 900 тыс. кв. м нового жилья.