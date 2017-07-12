С начала года в диспетчерскую для инвалидов по слуху обратились более 1 тыс. жителей Приангарья

Более 1000 глухих и слабослышащих жителей Иркутской области обратились за помощью в региональную диспетчерскую службу для сопровождения инвалидов по слуху с начала 2017 года. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого заместителя министра социального развития, опеки и попечительства области Алексея Макарова. «Главный показатель работы диспетчерской службы - это количество обращений от людей, получивших услуги в режиме онлайн, - подчеркнул он. - С октября по декабрь 2016 года в службу обратились 446 человек, в первом полугодии 2017 года – 1191 человек. Непосредственно по скайпу обратились 87 инвалидов по слуху».

Замминистра напомнил, что региональная диспетчерская служба (РДС) была создана 31 октября 2016 года на базе Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» при поддержке регионального правительства.

РДС помогает людям с нарушением слуха получать важную им информацию в любое время. С помощью смартфона, планшета или компьютера они могут связаться с оператором-переводчиком русского жестового языка, который при необходимости поможет вызвать экстренные службы, принять заявку на предоставление услуг переводчика жестового языка или записать человека с инвалидностью по слуху, к примеру, к нотариусу, в поликлинику, в органы соцзащиты, Пенсионный фонд. Оператор также помогает вызвать на дом врача, технический персонал (ЖКХ, БТИ), может договориться о встрече с кем-либо, проконсультировать по возникающим вопросам.

Среди поступивших в РДС обращений около 15% относятся к заявкам на услуги переводчиков русского жестового языка, 35% - к консультированию по социальным льготам и гарантиям, 15% - к вопросам по техническим средствам реабилитации, 10% - к вызову врача на дом и экстренных служб, решению юридических вопросов, 20% - к получению справочной информации и ещё 5% приходится на прочие вопросы.

Контакты РДС: тел/факс: 8 (395 2) 38-76-21, сот. тел.: 8-950-103-54-21, скайп: dsvog 38, эл.адрес: dsvog@mail.ru

Фото с сайта правительства Иркутской области.