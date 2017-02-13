С грачом Карлушей приглашает познакомиться иркутян детский контактный зоопарк

Иркутский детский контактный зоопарк приглашает гостей познакомиться со своим новым постояльцем - грачом Карлушей. Как рассказала в начале февраля 2017 года «Байкал Инфо» главный ветеринарный врач зоопарка Алла Тишкович, в ноябре прошлого года его принесли неравнодушные иркутяне, подобравшие истощённого грача с ощипанными крупными перьями на территории мкр-на Юбилейного. Добровольцы ухаживали за грачом, но содержать в домашних условиях долго не смогли, он становился болезненным и вялым, ему не хватало свободы.

Алла Тишкович рассказала, что лечение, правильное питание и прогулки на свежем воздухе сделали свое дело - теперь грач Карлуша «помогает» ветврачу осматривать поступивших в зоопарк и содержащихся там животных, издавая одобрительные возгласы. Освоила птица и новое рабочее место - у компьютера. Из-за полученных грачом травм выпустить его в естественную среду обитания нельзя, теперь он обрёл постоянный приют в зоопарке.

Фото из группы Иркутского детского контактного зоопарка в социальной сети "Вконтакте".