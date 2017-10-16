С Днём города Нижнеудинск поздравили Тимур Сагдеев и Андрей Микуляк

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Труд» в Нижнеудинске 14 октября 2017 года стало подарком горожанам ко Дню города. На открытии побывали депутаты Законодательного собрания Иркутской области Тимур Сагдеев и Андрей Микуляк, которые с 2013 года контролировали строительства ФОКа.

Нижнеудинск славится своими спортсменами и тренерами, здесь выросло не одно поколение мастеров спорта и судей международного класса. Теперь у жителей города всех возрастов есть возможность тренироваться и проводить соревнования по настольному теннису, боксу, мини-футболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта. А рядом с ФОКом построен стадион с профессиональными дорожками для занятий легкой атлетикой, отметили депутаты.

Андрей Микуляк и Тимур Сагдеев также приняли участие в открытии сквера молодожёнов, который возведен практически в центре города. В сквере установлено символическое сердце, куда молодожёны смогут в знак верности вешать замочки, а в центре площадки – памятник сибирской шишке, которая, по поверьям коренных народностей Сибири, является символов счастливого материнства.

Завершился День города фестивалем народной культуры «Удинская слобода» и «Покровской ярмаркой». Фестиваль и ярмарка состоялись в центральном парке отдыха. К празднику в парке проведены работы по благоустройству по программе «Парки малых городов».

В следующем году Нижнеудинск будет праздновать юбилейную дату – 370 лет со дня основания, и за предстоящий год предстоит большой объем работ по благоустройству, чтобы нижнеудинцы могли жить в комфортной городской среде, подытожил Андрей Микуляк.